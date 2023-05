Napoli-Fiorentina | spettatore d'eccezione al Maradona

Ildopo la conquista del terzo scudetto torna in campo contro la. Ecco l'atmosfera fuori dallo stadio ...... prima del calcio d'inizio della partita dei partenopei contro laLeo Ostigard ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della sfida delcontro la. Di ...Commenta per primo Il difensore dellaNikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il: ' Prima di tutto, ci tenevo a ricordare che ci sono state due grandissime tragedie in Serbia. Sono ...

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...17.58 - Entrata in campo con passerella d'onore per il Napoli, con la Fiorentina schierata a dare il cinque e ad omaggiare i campioni d'Italia. Alla fine Spalletti e Italiano si abbracciasno ...