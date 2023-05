Napoli-Fiorentina | Spalletti | “Futuro? Hanno esercitato l’opzione | li ringrazio di avermi avvertito”

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) “L’incontro con De Laurentiis? Non ci sono problemi. Avevano questa opzione, l’esercitata e lidiper averla esercitata. Ci sarà tempo, mancano diverse partite. I giornalisti michiesto delle cose che non spettano a loro”. Lo ha detto il tecnico delLucianodopo la vittoria sullanel giorno della festa Scudetto al ‘Maradona’. Ilattraverso una PEC hail diritto di prolungare di un altro anno il contratto del tecnico, previsto inizialmente fino a giugno 2023. Ora c’è tempo per festeggiare lo Scudetto: “Provo gioia, è la conferma che la miglior qualità è il saper donare agli altri la felicità. Quando vedi un affetto così e una felicità ...