Napoli-Fiorentina | sarà festa grande al Maradona | il programma del post partita

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo tre giorni dalla fantastica notte del 4 maggio, ilpossono finalmente abbracciarsi e festeggiare insieme. Il pareggio di Udine ha sancito la vittoria aritmetica del campionato e la città si è scatenata in unache è durata tutta la notte e ha visto i tifosi in strada fino all’alba del 5 maggio.scudetto aQuest’oggi, invece, ilriceverà l’abbraccio dei 55 mila delin occasione del match contro ladi Vincenzo Italiano. La gara è inalle ore 18, ma i tornelli apriranno molto presto, alle ore 15: già dal prepotrebbe esserci qualche sorpresa. Ma è dopo il triplice fischio che cila maxi ...

... esultanza gol Leo Ostigard C'è la festa, ci sono soprattutto le tante voci di mercato (soprattutto in uscita) e c'è ancheoggi alle 18. Ne scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita. ...Alle 18 la sfida con la: cancelli aperti dalle 15, alle 20 via alla serata con fuochi d'artificio, giochi di luci e la sfilata all'americana di tutti gli azzurri. Tra i vip invitati Sorrentino e il Cholo ...C'è la stima degli italiani e degli europei ma c'è anchenel cuore. E ci sono gli uomini. In ... E Italiano, oggi ospite al Maradona con la

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in caso di dimissioni di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, starebbe pensando a tre profili per sos ...Si ritorna in campo con la trentaquattresima giornata di Serie A: è tempo del match tra Napoli e Fiorentina, orario e dove vederla in tv Orario di Napoli-Fiorentina e dove vederla in tv o in streaming ...