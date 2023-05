Napoli-Fiorentina | Rocco Commisso al murale di Maradona ai Quartieri spagnoli

Nuova giornata di festa adopo la vittoria dello Scudetto nel giorno del match contro lache segna il ritorno sul campo al Maradona da Campioni ...Il programma prosegue con Torino - Monza, iniziata alle ore 15, quindi sarà la volta dialle 18, con l'attesa festa al Maradona per lo scudetto conquistato giovedì sera dalla ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A:punti 80, Juventus* 66, Lazio 64*, Inter 63*, Milan 61*, Atalanta* 58, Roma 58*,46, Bologna 45, Monza 45, Torino 45, Udinese 43, Sassuolo 43, ...

AGI - Il Napoli torna dalla sua gente innamorata è pazza di gioia. Il Maradona sold out è in festa per la partita contro la Fiorentina. Lo scudetto è un traguardo già raggiunto matematicamente giovedì ...Lo stadio sarà sold-out, al termine della gara i tifosi potranno celebrare i propri beniamini durante una festa organizzata dal club, mettendo in campo tutto ciò che era stato preparato anche per la s ...