Napoli-Fiorentina oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di domenica 7 maggio 2023) Turnover sì, turnover no? Lachesbarca al Maradona per affrontare ilscudettato (fischio d’inizio ore 18, direttasu DAZN) si interroga sul da farsi. Vincenzo Italiano, in vista della semifinale di andata della Conference League contro il Basilea, potrebbe infatti sorprendere tutti lasciando a riposo alcuni dei suoi big. Anche perché la sua squadra, in campionato, non ha più molto da dire. Mentre una finale europea, a Firenze, manca da una vita. Dal 1989-90, per l’esattezza. Quando la Viola affrontò, e perse, contro la Juventus. Per ildi Luciano Spalletti invece sarà una festa. A prescindere dal risultato della partita, gli azzurri scenderanno in campo per festeggiare insieme ai propri tifosi lo scudetto appena conquistato. Il terzo nella storia del club. La ...