Napoli-Fiorentina LIVE | le formazioni ufficiali Out Kvaratskhelia | c'è Gollini

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo la vittoria dello scudetto in trasferta a Udinese iltorna al Diego Armando Maradona per celebrare la vittoria del campionato ospitando...

Fischio d'inizio dialle ...Alle 18.00 andrà in scena il match del campionato di Serie A tra. Ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori Comunicate le formazioni ufficiali di, match delle 18.00 di Serie A.(4 - 3 - 3): Gollini; Di Lorenzo, ...Tifosi scatenati nei pressi dello stadio dia poche ore dalla partita contro la, la prima dopo la conquista matematica dello scudetto. A pochi passi dagli ingressi all'impianto, un gruppo di supporter canta a ripetizione il ...

"Pronti per accogliere i Campioni", scrive la SSC Napoli su Twitter, pubblicando alcune foto dal Maradona che è già pronto per il match contro la Fiorentina. Pronti per accogliere i Campioni16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, match delle 18 valido per la 34ª giornata di Serie A. Per la prima gara dopo la matematica conquista dello Scudetto Spalletti dà spazio a tan ...