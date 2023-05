Napoli-Fiorentina | le probabili formazioni

(Di domenica 7 maggio 2023) Questa sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco leQuesta sera alle ore 18 in campo la sfida di Serie A tra, ecco le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.(4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. Allenatore: Italiano

