Napoli-Fiorentina | le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il tecnico fiorentino delsta valutando alcuni cambi per schierare una formazione più fresca,... Lae l'Inter sono le uniche squadre che i campioni azzurri finora non sono riusciti a ...Vinto aritmeticamente il suo terzo Scudetto, ilpotrà fare festa grande al Maradona contro ladistratta dal prossimo impegno di Conference League. Si affronteranno due squadre prive ...si gioca oggi, domenica 7 maggio 2023 alle ore 18 per la 34esima giornata di Serie A. Dopo la festa scudetto "in trasferta" a Udine, ecco la formazione partenopea che ha l'...

Il Napoli dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3: Meret in porta; Di Lorenzo sulla fascia destra; Rrahmani e Kim formeranno con ogni probabilità il tandem difensivo con Olivera sulla corsia ...Dopo la vittoria matematica dello scudetto la squadra di Spalletti torna in campo al "Maradona" contro la Fiorentina di Italiano.