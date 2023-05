Napoli-Fiorentina | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 7 maggio 2023) Nel match delle ore 18 di domenica 7 maggio, valido per la 34ª giornata di Serie A ildi Luciano Spalletti ospita ladi Vincenzo Italiano. Di seguito ledi. In casaè tutto pronto per la festa scudetto dopo l’aritmetica certezza arrivata nel turno infrasettimanale grazie al pareggio contro l’Udinese. I partenopei vorranno tuttavia concludere al meglio il campionato dopo gli ultimi risultati poco convincenti: Osimhen e compagni hanno infatti vinto soltanto una delle ultime quattro partite giocate in Serie A, e arrivano da due pareggi consecutivi per 1-1 contro Salernitana e Udinese. Spalletti concede, come prevedibile, spazio ad alcuni dei giocatori meno utilizzati in questa stagione: in porta c’è Gollini ...