Napoli-Fiorentina | la festa scudetto dei tifosi continua senza sosta | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 7 maggio 2023) Idelsono già in, a pochi minuti dall’inizio della partita della 34ª giornata del campionato di Serie A contro la. La squadra di Luciano Spalletti si è laureata campione d’Italia dopo il pareggio in trasferta contro l’Udinese con il punteggio di 1-1. Ilha raggiunto un risultato storico, la vittoria del terzodella sua storia a 33 anni i distanza dall’ultima volta. Sono stati tanti i protagonisti dell’impresa, dal presidente De Laurentiis ai calciatori e all’allenatore Luciano Spalletti. I supporter azzurri sono sempre più scatenati e sono pronti a regalare spettacolo anche al ‘Maradona’ prima della partita contro la. Tutta la città è in, in alto la GALLERY con il delirio dei ...