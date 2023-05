Napoli-Fiorentina | infortunio per Lozano | esce in lacrime

(Di domenica 7 maggio 2023) Alle ore 18 è iniziata, gara valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli uomini di Luciano Spalletti quest’oggi festeggeranno la vittoria dello Scudetto davanti i propri tifosi.dal campo inAl 43esimo minuto del primo tempo Hirving, dopo un contrasto con Sofyan Ambrabat, ha avvertito un problema al ginocchio. Costretto ad uscire dal campo in, accompagnato a spalla dallo staff medico, è stato sostituito con Kvicha Kvaratskhelia. Hirvingdal campo accompagnato a spalla duranteGiacomo Pio Impastato

La diretta di2023 - 05 - 07 18:36:21 Giuntoli: "Con calma penseremo al futuro" 'Sono molto felice. C'è un insieme di momenti che sono indescrivibili che mi porterò dietro con me. In questo ...34° giornata di campionato Le partite di oggi:Atalanta - Juventus: i gol - Cori razzisti contro Vlahovic - Iling - Junior, il pagellone di un anno vissuto sempre in testa ...Bandiere, cori, bancarelle piene all'inverosimile di gadget. Fuori dallo stadio Maradona la festa, prima ancora della partita con la, è ...

Lozano esce nel finale di frazione: colpo al ginocchio in uno scontro con Amrabat. Arrivano subito i sanitari, entra Kvaratskhelia Minuto 44 di Napoli-Fiorentina, Hirving Lozano fa subito segno che ...Dopo lo scudetto conquistato a Udine la squadra di Spalletti ha fatto il suo ingresso in campo al 'Maradona' sfilando tra due file formate dai calciatori viola ...