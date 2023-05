Napoli-Fiorentina | infortunio al ginocchio per Lozano Entra Kvaratskhelia

(Di domenica 7 maggio 2023) Sullo scadere del primo tempo di, Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire Hirvingcon. Il messicano si è fatto male e lo staff medico del, intervenuto sul campo, ha decretato la necessità del cambio. Il problema sembra essere localizzato al. L’è arrivato dopo che il messicano ha preso una botta in un contrasto con Sofyan Amrabat.è uscito dal campo sorretto dai sanitari del. Una volta lasciato il terreno di gioco si è abbandonato in un pianto di disperazione sulla spalla di uno dei medici del club. L'articolo ilsta.

Lozano esce nel finale di frazione: colpo al ginocchio in uno scontro con Amrabat. Arrivano subito i sanitari, entra Kvaratskhelia Minuto 44 di Napoli-Fiorentina, Hirving Lozano fa subito segno che ...Dopo lo scudetto conquistato a Udine la squadra di Spalletti ha fatto il suo ingresso in campo al 'Maradona' sfilando tra due file formate dai calciatori viola ...