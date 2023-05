Napoli-Fiorentina | formazioni ufficiali | Spalletti lancia Raspadori | Italiano con Jovic

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 7 maggio 2023) Nel pomeriggio di domenica 7 maggio alle ore 18:00 scendo in campo allo stadio San Paolo Maradona, per un incontro valido per il 34° turno di Serie A, le squadre di. I padroni di casa festeggeranno anche tra le mura amiche lo scudetto appena conquistato nella trasferta di Udine, a seguito dell’1-1 che ha dato agli uomini dila certezza aritmetica del titolo, terzo della storia per i partenopei. Gli ospiti si trovano al nono posto in classifica con pochissime possibilità di raggiungere la cosiddetta zona Europa che dista ben 8 punti. Le attenzioni dei viola sono risposte per lo più ai prossimi impegni di coppa, la semifinale di Conference League contro il Nizza di giovedì 11 maggio e la finale di Coppa Italia del 24, all’Olimpico di Roma, contro l’Inter. Giacomo, giocatore ...