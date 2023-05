Napoli-Fiorentina | file ‘chilometriche’ al Maradona | ecco quello che sta succedendo fuori alla Curva A – FOTO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 maggio 2023) Cresce l’attesa perche sta accadendoallo stadio Diego Armando. Cresce l’attesa per, gara valida per la 34esima giornata di Serie A, in programma oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Diego Armando. Questa sarà la prima gara casalinga delcon lo Scudetto cucito addosso, tricolore conquistato matematicamente giovedì scorso nella sfida della Dacia Arena sul campo dell’Udinese, gara terminata per 1-1 con gol-Scudetto di Victor Osimhen che con un piazzato di destro ha fatto esplodere i supporters partenopei presenti e tutto ilallestito per l’occasione con diversi maxi ...