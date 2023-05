Napoli-Fiorentina | dopo la gara proiezioni laser | De Laurentiis regista dello show

Oggi alle 12,30 Atalanta - Juventus, seguita da Torino - Monza alle 15,alle 18 e Lecce - Verona alle 20,45. Chiuderanno domani il turno Udinese - Sampdoria ed Empoli - ...è la prima sfida da campioni in carica per gli uomini di Luciano Spalletti. Di seguito le probabili formazioni.(4 - 3 - 3): Meret: Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Bereszynski; ...Alle 18.00 il calcio d'inizio di(Francesco Repice e Fabrizio Cappella). In contemporanea il basket con Milano - Sassari e il volley con Trento - Civitanova. Alle 20.00 la ...

Il Napoli celebra lo scudetto al Maradona ma tra allenatore e presidente c’è crisi. Se la frattura non si ricomporrà, il presidente rispolvererà le idee Conte, Italiano e De Zerbi ...Altra giornata con sfide decisive sia nella corsa a un posto in Champions che in chiave salvezza. Il programma e gli orari ...