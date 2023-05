Napoli-Fiorentina | cinque novità di formazione per Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di domenica 7 maggio 2023)le ultime notizie sulladi: il tecnico pronto a farecambi tra i titolari. Corriere del Mezzogiorno preannuncia unarivoluzionata per Luciano. L’obiettivo scudetto è stato raggiunto e quindi c’è la possibilità di fare esperimenti, ma dare anche spazio a chi ha giocato di meno, non perché non lo meritasse, in quanto ad impegno e costanza. Perché se ilha raggiunto l’obiettivo è merito veramente di tutti. Nelladelche sfida oggi laallo stadio Diego Armando Maradona ci sono diversedi. In porta Meret, con Ostigard in difesa al posto di Rrahmani ed in ...