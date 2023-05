Napoli-Fiorentina 1-0 | Spalletti | “Dobbiamo rendere felici i nostri tifosi”

(Di domenica 7 maggio 2023) Dopo la festa di giovedì, il, è nuovamente sceso in campo in casa per affrontare una squadra ostica, la. Il primo tempo è stato molto equilibrato. Entrambe le squadre si sono cimentate in qualche azione interessante senza concludere nulla. Infatti, senza reti e in netta parità sono finiti i primi 45 minuti di partita. Il secondo tempo, invece, riprende con i campioni di Italia più offensivi, salvo poi perdere un occasione fondamentale quando l’uomo scudetto, Victor Osimhen, ha sbagliato un rigore. Al secondo tentativo, l’artefice principale dello scudetto non sbaglia e porta alla vittoria la sua squadra, in un campionato che si può definire perfetto. Dopoha così parlato ai giornalisti., ...

...'e oragoditi la tua inimitabile festa' Sia prima che durante la partita con laè una festa continua . Ancora una volta nel segno di Maradona: i cori che inneggiano a El Diez non ...Una nuova giornata di festa, dopo essersi goduti la lunga notte di giovedì: è tutto pronto allo stadio Maradona per, il primo match che vede gli azzurri scendere ...Ma, lo si sa, questa era una partita con vista: feste e giubilo per il(tutta la settimana), semifinale di Conference League per lache giovedì affronterà il Basilea , quinto nel ...

A due mesi di distanza dal successo sull’Atalanta, il Napoli è tornato a vincere in casa in campionato con il successo per 1-0 sulla Fiorentina grazie al calcio di rigore trasformato da Victor Osimhen ...Nel corso del match fra Napoli e Fiorentina, valido per la 34a giornata di Serie A, Victor Osimhen ha fallito un calcio di rigore che avrebbe potuto portare in vantaggio i… Leggi ...