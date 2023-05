Napoli - Fiorentina 1 - 0 | rivivi la diretta | vincono ancora gli azzurri | decide Osimhen

(Di domenica 7 maggio 2023) Glibattono laper 1 - 0 in un Maradona vestito a festa per il terzo scudetto .il gol di Victorsu calcio di rigore nella ripresa. Pochi minuti prima aveva sbagliato ...

Lo dice il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, presente allo stadio 'Maradona' per il match con la, in merito allo scudetto della squadra di Luciano Spalletti.Spalletti: 'Se siete riusciti a far vincere un campionato anche a me...'1 - 0, decide il rigore di Osimhen (dopo un errore) Giuntoli, parole di addio Negli ultimi giorni sui ...Gli azzurri battono laper 1 - 0 in un Maradona vestito a festa per il terzo scudetto . Decide il gol di Victor Osimhen su calcio di rigore nella ripresa. Pochi minuti prima aveva sbagliato sempre dagli 11 metri. ...

Nella serata della festa scudetto i migliori in campo sono del Napoli ma vengono entrambi dalla panchina. E rispondono ai nomi di Lobotka e Kvaratskhelia, che nella ripresa spaccano la partita. Sono l ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...