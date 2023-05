Napoli-Fiorentina 1-0 | i Top&flop | Lobotka spacca la gara | Osi gioie e dolori Delude Gonzalez | che bravo Terzic!

(Di domenica 7 maggio 2023) Nella serata della festa scudetto i migliori in campo sono delma vengono entrambi dalla panchina. E rispondono ai nomi die Kvaratskhelia, che nella ripresano la partita. Sono loro infatti a procurarsi i due rigori calciati da Osimhen, che segna il secondo ma sbaglia il primo, e a fare tutte le giocate più importanti della squadra di Spalletti. Nellasplende Terzic che sulla sinistra sostituisce alla grande capitan Biraghi. Bene anche Terracciano che respinge un penalty all’attaccante nigeriano. Malissimo invece, che entra ain corso ma fa solo danni.TOP:– Spalletti lo lascia in panca nel primo tempo preferendogli Demme, ai margini durante la stagione. Ma al 46? decide che un tempo senza ...

