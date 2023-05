Napoli-Fiorentina 1-0 | Decide il rigore di Osimhen | la festa continua

(Di domenica 7 maggio 2023) Lo stadio Maradona riabbraccia ilcampione d'Italia che batte 1-0 la. Jovic impegna più volte Gollini in avvio, dall'altra parte si rende pericoloso Di Lorenzo. A inizio ripresa(con lo scudetto disegnato sulla mascherina) si fa parare un, poi al 74' ha una seconda chance dal dischetto e non la sbaglia, regalando i tre punti ai suoi. Ora ladegli azzurri. il tabellino Marcatori: 29' s.t.(r) (N).(4-2-3-1): Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme (1' s.t. Lobotka); Lozano (45' p.t. Kvaratskhelia), Raspadori (1' s.t. Zielinski), Elmas;. All. Spalletti.(4-3-3): Terracciano; Dodo (1' s.t. Venuti), Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura (21' ...

Una nuova giornata di festa, dopo essersi goduti la lunga notte di giovedì: è tutto pronto allo stadio Maradona per, il primo match che vede gli azzurri scendere ...DALL'INVIATO A. È qui la festa.festeggia i campioni d'Italia che tornano al Maradona con il titolo già in tasca. Gli azzurri battono lacon un gol su rigore di Osimhen mentre tutto intorno allo stadio è un ...Cori, striscioni, fuochi d'artificio: lo stadio Maradona e tutta la città celebrano la squadra di Spalletti, oggi scesa in campo in casa contro ladopo aver vinto in trasferta contro l'Udinese il terzo campionato nella sua storia

Napoli-Fiorentina, la partita e la festa scudetto: risultato 1-0, rigore di Osimhen Corriere della Sera

Introduzione, probabili formazioni e come vedere in TV la sfida tra Napoli e Fiorentina, in programma oggi alle ore 18:00 allo Stadio Maradona. Probabili… Leggi ...Napoli-Fiorentina in campo alle 18:00 al Maradona per il match valido per la 34ª giornata di Serie A: segui con noi il LIVE della gara Napoli-Fiorentina in campo alle… Leggi ...