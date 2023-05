Napoli | esplode il Maradona | Osimhen su rigore stende la Fiorentina

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Quarantacinque minuti di distrazioni giustificate, con l'abbraccio caloroso dele di una città intera che non vuole smettere di festeggiare, poi iltorna a fare sul serio e stoppa la corsa verso l'Europa dellasbaglia unma poi rimedia, sempre dal dischetto, con il gol che vale come la ciliegina sulla torta in una altra giornata perfetta e indimenticabile per il popolo azzurro. Iltirato a lucido per l'occasione, con ospiti illustri come il regista premio Oscar Paolo Sorrentino e il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, accoglie i campioni d'Italia con una splendida coreografia tricolore, e il 3 come il numero degli scudetti in bella mostra in mezzo. Gli oltre 50mila presenti nell'impianto di Fuorigrotta cantano e strombazzano ...