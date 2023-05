Napoli | da Giuntoli parole d' addio | ' Con ADL non vi preoccupate del futuro' E Spalletti annuncia il rinnovo

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilcampione d'Italia festeggia il suo trionfo in un Maradona gremito di tifosi e vip, tra cui Paolo Sorrentino, Alessandro Siani e persino Diego Simeone , sugli spalti per gustarsi il tricolore ...

' Non vi preoccupate del futuro, nelle mani di Aurelio de Laurentiis non ci sarà mai un problema e ci sarà sempre un grande' , ha detto, sul palco al fianco del patron del. '...Lo ha detto il direttore sportivo delCristianosul campo del Maradona nella festa con lo stadio ancora pieno. 'Eduardo mi ha trattato come un fratello - ha dettoriferendosi ...... i tifosi delhanno dovuto fare i conti anche con le voci che hanno riguardato i protagonisti di una stagione da sogno. E tra questi anche Cristiano, che molti danno in partenza per ...

Lo shopping di Giuntoli: da Bergamo alla Turchia i nomi sul taccuino del Napoli La Gazzetta dello Sport

Dopo aver vinto aritmeticamente lo Scudetto nel turno infrasettimanale di giovedì alla Dacia Arena contro l’Udinese di Andrea Sottil, il Napoli ha giocato ...Ha festeggiato, come tutti, ma non ha messo la parola fine alla telenovela che lo riguarda. Anzi, ha glissato sull'argomento. Cristiano Giuntoli, architetto del Napoli del terzo scudetto, non si è sbi ...