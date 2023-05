Napoli | contratto prolungato a Spalletti con una PEC | ma il tecnico vuole un incontro

Calciomercato- Il futuro di Cristiano Giuntoli è tutto da scrivere. Da Torino ne sono certi: "Il ds è ancora legato da un anno di, ma chi lo conosce meglio racconta quanto ormai consideri il ciclo ...Acque molto agitate al. Dopo lo scudetto, fiato sospeso per il destino di Luciano Spallett i. Dopo la vittoria del ... Il presidente non ha rinnovato ilall'allenatore e a quanto pare '...Pronto untriennale per lui che a Torino porterebbe alcuni uomini di fiducia, come i. ds del Cesena, Stefanelli, poi Giuseppe Pompilio , anche lui ancora legato al. Rimarrebbe in ...

Vicino il rinnovo di contratto di Kvaratskhelia con il Napoli: previsto ... numero-diez.com

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, non ha sciolto le riserve sul suo futuro e ha avanzato delle richieste ad Aurelio De Laurentiis. "Ho opzionato il rinnovo del contratto, ora la parola… Leggi ...Kim Min Jae sarebbe molto vicino al vestire la maglia del Manchester United per la prossima stagione. Il calciatore sarebbe addirittura in chiusura ...