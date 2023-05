Napoli campione d' Italia | De Laurentiis chiama Di Lorenzo | «Ecco il premio scudetto»

1 Asarà festa fino al termine della stagione, assicurano dalla città frescad'Italia. Lo sarà certamente oggi, quando il popolo azzurro si ritroverà al 'Maradona' per dare il giusto ...... i 14 centri della scorsa stagione chiusa dad'Italia e da MVP del campionato. Ventisei ...e Fiorentina in campionato, partite perse entrambe 2 - 1. Dieci su dieci, e tutte da titolare, ...Ultime notizie SSC- Tutti attendono- Fiorentina , con lo stadio Maradona sold out per l'abbraccio della tifoseria partenopea alla squadrad'Italia. Gli azzurri tornano a giocare in casa dopo aver vinto lo scudetto ...

Il Foglio omaggio al Napoli campione d'Italia Agenzia ANSA

Scopri dove vedere in diretta la partita Napoli-Fiorentina, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita ...