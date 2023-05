Nagelsmann al Tottenham? Gli Spurs potrebbero dover pagare 10 milioni… al Bayern

(Di domenica 7 maggio 2023) Il mister è ancora sotto contratto con i tedeschi che vorrebbero una sorta di "compensazione" da parte del nuovo club in cui potrebbe andare il tecnico.

Ilvuole fortemente Juliancome nuovo tecnico in vista della prossima stagione. Dopo alcuni rumors che avevano fatto pensare ad un interesse scemato e persino ad un "no" detto dal ...Commenta per primo Il futuro di Julianpuò essere al: secondo Sky Sports Deutschland , l'ex allenatore del Bayern Monaco è interessato alla panchina degli Spurs dopo i recenti contatti con il club di Londra.Ilinvece potrebbe ingaggiareche avrebbe chiesto un centrale affidabile. Bremer sarebbe valutato circa 50 milioni di euro dalla società bianconera, che lo lascerebbe partire ...

Il mister è ancora sotto contratto con i tedeschi che vorrebbero una sorta di "compensazione" da parte del nuovo club in cui potrebbe andare il tecnico.Secondo quanto rivelano in Inghilterra, gli Spurs punteranno sull'attuale tecnico del Leverkusen: la scelta valutando anche la cavalcata europea della squadra tedesca ...