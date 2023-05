Nadal costretto a farlo | il mondo del tennis sconvolto per l’annuncio

(Di domenica 7 maggio 2023) Un’altra notizia sconvolgente per Rafa: ilta spagnolo ha voluto annunciare la sua decisione, ecco cosa farà. Un atleta globale che fa dalla sua forza fisica l’arma migliore. Rafasi è fatto strada neldelfin da giovanissimo attirando tanta attenzione su di sè. Ha trionfato, ma anche perso senza mai arrendersi per dimostrare a tutti la sua forza anche interiore. Un combattente nato che ha sempre dato filo da torcere ai suoi avversari di spessore, ma non si è mai abbassato lottando punto a punto in ogni sfida decisiva. Nelle ultime ore il campione spagnolo ha divulgato un annuncio definitivo per quanto riguarda la sua decisione in ottica futura.delicato: ecco quello che è successo – Ansa – ...

Assente, invece, Matteo Berrettini,al forfait per il secondo anno consecutivo, stavolta ... Gli Atp di Roma hanno spesso parlato spagnolo con le 10 vittorie di Rafa, che ha regalato al ...RafaelIl celebre tennista spagnolo Rafaelsta affrontando un periodo difficile . Dopo aver subito un infortunio all'Ileo Psoas durante ... Rafa è statoa rimanere lontano dalle ...... Roger Federer, Rafaele in minore misura di Andy Murray. Potevi modificare leggermente le ... se possibile, la sessione di gioco serale, per non esserea domare l'umidità del Foro che ...

Nadal costretto a saltare anche Roma: Roland Garros a rischio ilGiornale.it

Al momento, il suo rientro al Roland Garros non è sicuro, e le parole del suo "grande amico" Bjorn Borg sembrano confermarlo. In una recente intervista a Eurosport, il mitico tennista svedese ha ...Sono curiosa di vederli, spero possano essere al 100% ma non possiamo saperlo" è quanto sottolineato dall'americana. Poi ha proseguito sempre sui Big Three, che hanno perso già da qualche tempo la ...