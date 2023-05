MXGP | Jeffrey Herlings completa la doppietta nel GP di Spagna e scrive la storia del motocross

(Di domenica 7 maggio 2023)si è aggiudicato il Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale2023 e, in un colpo solo, ha anche fatto ladel. Sul tracciato di intu Xanadú – Arroyomolinos, infatti, il portacolori della KTM ha centrato il successo numero 102 della sua carriera, distanziando il leggendario Stefan Everts nella classifica all-time. L’olandese, che aveva già vinto Gara-1, nella seconda manche sulla pista iberica ha preceduto il padrone di casa Ruben Fernandez (Honda) che ha chiuso con un distacco di 8.1 secondi, mentre è terzo Mattia Guadagnini (Gas Gas) a 10.3. Quarto lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 12.2, davanti al padrone di casa Jorge Prado (Gas Gas) quinto a 13.0. Chiude in sesta posizione l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 20.0, settima ...

Jeffrey Herlings si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale MXGP 2023 e, in un colpo solo, ha anche fatto la storia del motocross. Sul tracciato di intu Xanadú - Arroyo