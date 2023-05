Musei | Sangiuliano | “Aperture gratuite ancora grande successo | cresce voglia di cultura”

(Di domenica 7 maggio 2023) “unper le domeniche, che abbiamo deciso di ampliare con le date del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre: i numeri confermano la crescita delladi. C’è une nuovo interesse verso ie i sitili italiani, vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta. Questo è uno stimolo a miglioraredi più la capacità di accogliere turisti e cittadini nello splendore del patrimoniole nazionale. Stiamo spendendo bene e con efficacia i fondi del Pnrr per potenziare l’offerta ed elevare la qualità dei servizi”. Ad affermarlo in una nota è il ministro della, Gennaro, commentando i ...

C'è un grande e nuovo interesse verso ie i siti culturali italiani, vuol dire che stiamo ... Ad affermarlo in una nota è il ministro della cultura, Gennaro, commentando i primi numeri ......ho ritrovato un posto meraviglioso che purtroppo è in condizioni molto critiche - dice-... iNazionali del Vomero'. E poi rilancia la sua idea della prima ora, sin dal suo ...Essere parte di una mostra notevole come quella voluta a Roma dal ministro Gennaro, dal direttore deiMassimo Osanna, è motivo di grande orgoglio e indice dell'attenzione che il ...

Musei, Sangiuliano: “Aperture gratuite ancora un grande successo ... Ministero della cultura

"Ancora un grande successo per le domeniche gratuite, che abbiamo deciso di ampliare con le date del 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre: i numeri confermano la crescita della voglia di cultura. (ANSA) ...A pochi mesi dal suo insediamento alla guida del ministero della cultura, il ministro Gennaro Sangiuliano, ha già tracciato un piano per Napoli, sempre più capitale del turismo e dell'arte.