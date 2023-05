Il generale bolivianoPrado Salmon, che catturò l'icona rivoluzionaria comunista Ernesto Che Guevara nel 1967, èall'età di 84 anni. Lo ha annunciato il figlioPrado Arauz su Facebook, precisando che l'uomo si è spento ieri, mentre "era in compagnia della moglie e dei figli". "Ci ha lasciato un'...Il generale bolivianoPrado Salmon, che catturò l'icona rivoluzionaria comunista Ernesto Che Guevara nel 1967, èall'età di 84 anni. Lo ha annunciato il figlioPrado Arauz su Facebook, precisando che l'uomo si è spento ieri, mentre "era in compagnia della moglie e dei figli". "Ci ha lasciato un'...... un film di Ron Howard, con Mel Gibson, Rene Russo, Brawley Nolte,Sinise, Delroy Lindo, Dan ...con l'avvertimento di non contattare la polizia per nessun motivo altrimenti il bambino sarebbe

E' morto Gary Prado Salmon il generale che catturò Che Guevara ... Agenzia ANSA

Il generale boliviano Gary Prado Salmon, che catturò l'icona rivoluzionaria comunista Ernesto Che Guevara nel 1967, è morto all'età di 84 anni.