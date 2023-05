Monza | Peluso | «Il cambio di modulo la mossa giusta»

(Di domenica 7 maggio 2023) Le parole di Federico, vice di Raffaele Palladino al, dopo il pareggio dei brianzoli contro il Torino Federico, vice allenatore del, oggi titolare sulla panchina con la squalifica di Palladino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Torino. Di seguito le sue parole. «Caprari ci ha abituato a fare gol belli, se lo merita per come si sta comportando in settimana. Il Torino ti fa giocar male, viene forte sui riferimenti uomo su uomo. Se non ha il coraggio e la bravura di pulire questa palle sporche che hai, giocando due tocchi ti mette in difficoltà. Ilè stata una, ci ha portato dei benefici e faccio i complimenti anche a chi è subentrato. Questo gruppo sta dimostrando ...

... con il risultato di 1 - 1, il match della 34/a giornata di Serie A tra Torino e. Allo stadio ... squalificato e sostituito da, mentre la squadra di Juric si rammarica per un rigore negato ...Commenta per primo L'analisi di Federico, vice allenatore del, a DAZN dopo il pari con il Torino. 'Caprari ci ha abituato a fare gol belli, se lo merita per come si sta comportando in settimana. Il Torino ti fa giocar male, ...Juric(3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Izzo, Marì (6' pt Marlon), Caldirola (33' st Sensi); ... Palladino (in panchina) Ammoniti : Carlos Augusto e Karamoh per gioco falloso, Ricci per ...

MONZA, PELUSO: "OTTAVO POSTO DOBBIAMO CREDERCI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Federico Peluso, longa manus di Raffaele Palladino, ha parlato di Torino-Monza anche in conferenza stampa: “Non è stata semplice, ...TORINO-MONZA 1-1 Dopo la Roma anche il Torino è costretto al pareggio dal Monza, ma stavolta per la squadra biancorossa non sono 2 punti persi ma 1 guadagnato. La formazione brianzola ha infatti dis ...