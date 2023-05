Monza | coppia in questura per permesso soggiorno ma è ricercata | arrestata

(Di domenica 7 maggio 2023) Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Si sono presentati inper definire il disbrigo delle loro pratiche relative al rinnovo deldi, ma gli agenti hanno scoperto che su di loro pendeva un ordine di carcerazione e li hanno arrestati. E' accaduto a, a unadi cittadini peruviani, marito e moglie entrambi 35enni, residenti in città. Lasi è presentata allo sportello, consegnando all'agente di turno la documentazione necessaria ad istruire la procedura di rinnovo; dai preliminari accertamenti con i colleghi dell'ufficio immigrazione, però, è emerso che a carico dellarisultava una sentenza definitiva divenuta esecutiva, in quanto erano stati condannati con emissione nei loro confronti di un ordine di carcerazione dovendo ...

Monza: coppia in questura per permesso soggiorno ma è ricercata ... La Nuova Sardegna

E' accaduto a Monza, a una coppia di cittadini peruviani, marito e moglie entrambi 35enni, residenti in città. La coppia si è presentata allo sportello, consegnando all'agente di turno la ...