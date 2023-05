Montoro | auto si scontra con un cavallo | ferita la ragazza alla guida e l’animale

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSingolare incidente quello accaduto questo pomeriggio, intorno alle 17:00 al Comune difrazione Preturo. Unmobile ha investito un uomo ae, ad ad avere la peggio, proprioche una volta investito è finito pesantemente sulla vettura subendo diverse ferite e sanguinante si è adagiato sull’asfalto. Per il cavaliere non ci sono state grosse conseguenza, ladell’è stata trasportata all’ospedale Moscati con diverse contusioni. Sul posto la polizia municipale die i Carabinieri della compagnia di Solofra per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

