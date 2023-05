Mondiali di Pugilato | Salvatore Cavallaro stacca il pass per i quarti di finale

(Di domenica 7 maggio 2023) IElite di2023 sono in corso di svolgimento in quel della HUMO arena di Tashkent (Uzbekistan). Oggi, nella settima giornata della competizione, è stato della partita un solo azzurro: Salvoilper gli ottavi 75 Kg, infliggendo un ‘ko’, frutto di uno stupendo gancio destro sul finire del secondo round, nei 16° all’azero Kazimzade. L’azzurro tornerà sul ring il 9 maggio nella sfida con in palio l’accesso ai, che lo vedrà opposto all’ungherese Akilov. Domani invece combatterà il 92 kg Abbes Mouhiidine che, nel match valido per gli ottavi, si confronterà con l’ecuadoregno Castillo. Programma Match Azzurri (Orari match fuso Italia, ndr): 7/5 16° 75 Kgvs Kazimzade AZE W TKO 2 ROUND 8/5 8° 92 Kg Mouhiidine vs ...

Boxe, Mondiali: Aziz Abbes Mouhiidine vince all'esordio Virgilio

L'azzurro Salvatore Cavallaro stacca il pass per gli ottavi di finale della categoria dei 75 Kg dei Mondiali di pugilato Elite in corso sul ring della Humo Arena a Tashkent, battendo per KO alla secon ...Sono 640 i pugili, in rappresentanza di 104 paesi, a prendere parte ai Mondiali Elite di Pugilato 2023, il cui ringside è la HUMO arena di Tashkent (Uzbekistan). La Kermesse si aprirà ...