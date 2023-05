Monchi | 'Mi manca Roma | vorrei Mourinho in finale'

(Di domenica 7 maggio 2023), ex direttore sportivo della, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Ha parlato della sua vecchia avventura nella capitale...

Monchi: "Roma mi manca, spero di incontrare i giallorossi in finale" Il Romanista

Monchi, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Ha parlato della sua vecchia avventura nella capitale e dell'Europa League. Non è semplice tradurre in italia ...L'ex direttore sportivo del club: "Ho vissuto una città bellissima, avendo la possibilità di conoscerla al 100%. Ora sono al Siviglia e sono contentissimo" ...