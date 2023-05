Missili antinave sul Baltico La Lettonia blinda le sue coste

Si deve a munizioni made in Ukraine , e in particolare aiNeptune, uno degli episodi a più alto tasso simbolico del conflitto, l'affondamento dell'incrociatore russo Moskva , sul mar ...Inoltre il governo indiano prevede di acquisire iHarpoon, prodotti dalla statunitense Boeing. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato in precedenza la vendita dell'Harpoon Joint ...... alimentando tutte le linee di montaggio realizzate dal governo di Kiev: dagli ordigni dell'artiglieria aiNeptune, protagonisti dell'affondamento dell'incrociatore Moskva. Prima del ...

Taiwan acquista 400 missili antinave per la difesa contro la Cina Scenari Economici

Per la quantità, invece, vanno segnalati i 216 missili Aspide (165 miloni) e 118 Aster (28 milioni). Una dozzina di missili antinave italiani e francesi Otomat MK2/A hanno superato le frontiere al ...Di recente l’India ha considerato di ridurre la sua dipendenza dalla Russia per le armi e in questo scenario si inserisce Washington ...