Milano | «violentata nel bagno della discoteca da uno sconosciuto» | donna di 31 anni sotto choc

nei bagni di una discoteca a, la ragazza è sotto choc Da grande polo della moda a città da incubo: una ragazza di 31 anni è stata aggredita enel bagno di una discoteca di ...nel bagno di una discoteca da uno sconosciuto. È quanto accaduto la notte scorsa all'interno di un locale di Viale Padova in zona piazzale Loreto aad una donna di 31 anni. La ...... ha raccontato di essere statala notte scorsa da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca in viale Padova a, dove stava trascorrendo la serata con un gruppo di amici. La vittima,...

Milano, trentunenne violentata da uno sconosciuto nel bagno di una discoteca TGCOM

La 31enne è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Traumatizzata, non è riuscita ancora a fornire la descrizione del suo aggressore ...Si discosta un attimo dagli amici che erano in pista con lei e viene violentata nel bagno di una discoteca a Milano ...