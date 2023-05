Milano | la bergamasca Ilaria fa scuola | altri studenti dormono in tenda contro il caroaffitti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 7 maggio 2023) Aumenta il numero delle tende diin protestail: i ragazzi dell’Unione Giovani di Sinistra della Lombardia hanno infatti deciso di prendere parte alla mobilitazione della studentessaLamera, 23enne di Alzano Lombardo, che da una settimana dorme in unamontata di fronte al Politecnico, in piazza Leonardo da Vinci. “Come Unione Giovani di Sinistra abbiamo voluto partecipare all’assemblea deglie dei lavoratori che sostengonoLamera, che coraggiosamente ha deciso di rimettere al centro del dibattito politico milanese la crisi abitativa, vivendo per una settimana indavanti al Politecnico di. Non abbiamo portato solo ...