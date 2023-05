Milano | al via domani Forum del Cibo | eventi e dibattiti su food policy per futuro città

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023), 7 mag. (Adnkronos) -, lunedì 8 maggio, il sindaco diGiuseppe Sala aprirà alle ore 9.30, in viale Pasubio 5 presso la Fondazione Feltrinelli, ildel- ladiper ildella, oltre 30con 60 soggetti coinvolti, per parlare di politica alimentare di. L'evento di apertura, dal titolo 'sano e sostenibile per ildella: le proposte dei giovani per ladel Comune di', sarà un confronto a più voci sui temi dell'alimentazione sana e sostenibile, con un inquadramento sulle politiche ...