Milano | 10 eventi criminali in aree movida e Stazione Centrale | indagini in corso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023), 7 mag. (Adnkronos) - I carabinieri di, impegnati nei servizi straordinari disposti dal governo per la sicurezza dellae delledella, sono al lavoro per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica di dieci diversi fatti violenti accaduti la scorsa notte. Per tutti e dieci gli episodi dità predatoria su cui stanno indagando i carabinieri, prevalentemente verificatisi traimmediatamente limitrofe allae nelle vie nei pressi diComo e via Lecco, i responsabili vengono indicati come soggetti stranieri. In particolare, nove casi, tra cui diverse aggressioni a scopo di rapina, appaiono riconducibili all'azione di bande, spesso giovanili, di ...