Proprio in Champions arriva la prima grandissima gioia, contro il Liverpool in casa, si4 - 1. contro ilè paura. Ma in questa partita l'argentino inizia a guadagnarsi il suo aggettivo ...È unchee convince. E ora testa alla Champions. Migliori in campo: Theo Hernandez, Bennacer, Tonali (al quale si può aggiungere Krunic) Peggiori in campo: non pervenuti Voto alla ...L'impiegato del catasto con luiil campionato e l'anno dopoa Wembley. Neldi ieri non c'era un impiegato del catasto, piccoletto e stempiato, ma un ragazzone di 1,84, tosto ...

Milan vince, ma Leao si ferma. Calciomercato, due scenari interessanti Pianeta Milan

E' già proiettato alla semifinale di Champions League tra Inter e Milan il leader della Lega Matteo Salvini, tifoso rossonero: "Pronostico Io sono a San Siro ma è chiaro che vince l'Inter perché ha u ...Blog Calciomercato.com: Milan-Lazio 2-0 - 17' Bennacer, 29' Theo Hernandez Formazione Milan: 4-2-3-1 Maignan; Calabria (46' Kalulu), ...