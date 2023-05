Milan | Thiaw | «Il mio riferimento è Bennacer | qui imparo a mettermi sempre alla prova»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 maggio 2023) Le parole di Malick, difensore del, sulla sua prima stagione con la maglia rossonera Intervistato da Sky Sport DE, il difensore delMalickha raccontato del suo arrivo, dei suoi momenti più belli e molto di più. Di seguito le sue parole. IL SUONELLO SPOGLIATOIO – «Ismael. Sono arrivato in uno spogliatoio di campioni. Lui mi ha preso per mano, perchè ero silenzioso e quindi simile a lui»L’INCONTRO CON MALDINI E L’ARRIVO AO – «L’ho saputo poco prima dal mio agente. Ero agitato, ma Paolo è stato gentile e mi ha tranquillizato. Mi aveva seguito da prima e quindi ero contento. Mi era venuto qualche dubbio, ma allo stesso tempo mi allenavo e lo staff mi parlava tantissimo, quindi credevano in me. Ho cercato di restare ...