Milan | Thiaw | “Ero agitato | ma Maldini è stato gentile”

... quel Diaz che neldi Pioli è titolarissimo e pressocché intoccabile . E se Calabria può essere uscito dopo un tempo in quanto ammonito, Kjaer è stato sostituito daper riposare in attesa ...Le parole di Malick, difensore del, sulla sua prima stagione con la maglia rossonera Intervistato da Sky Sport DE, il difensore delMalickha raccontato del suo arrivo, dei suoi momenti più belli e molto di più. Di seguito le sue parole. IL SUO RIFERIMENTO NELLO SPOGLIATOIO ...Ilsfiora il gol con Malickdi testa su cross da calcio d'angolo di Tonali e poi con Rebic va in gol ma viene annullato per un fuorigioco di pochissimo. Rebic aveva segnato in contropiede.

Milan, Thiaw rivela: “Ibrahimovic Più sei duro, più ti rispetta” Pianeta Milan

Nella prima parte di questa stagione, Malick Thiaw, sbarcato a Milanello la scorsa estate, ha giocato poco, mentre da gennaio in poi ha trovato molto più spazio. Ecco le parole a Sky Sport ...Blog Calciomercato.com: Immaginiamo che ieri il Milan fosse crollato contro la Lazio, avversario che lo precede in classifica, o avesse anche solo impattato il risultato. Il pareggio ...