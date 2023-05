Milan | Leao sui social | “Tornerò presto”

(Di domenica 7 maggio 2023) L’infortunio di Rafaelnel match di Serie A contro la Lazio, che lo ha costretto ha lasciare il campo dopo 11 minuti di gioco, ha spaventato i tifosi del, che restano in attesa di scoprire le sue condizioni in vista della semifinale di Champions contro l’Inter. “Niente di grave” ha dichiarato al termine del match rassicurando tutto il mondo rossonero. E questa mattina, sulle proprie storie di Instagram,è tornato a parlare: “” ha scritto il 23enne. SportFace.

Uscito acciaccato ieri dalla sfida di San Siro contro la Lazio, Rafael Leao torna a 'parlare' sui social. Una storia che fa ben sperare ...