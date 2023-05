Milan | le condizioni di Leao | elongazione all’adduttore destro

Leggi su contropiedeazzurro

(Di domenica 7 maggio 2023) A pochi giorni dall’Euroderby contro l’Inter la situazione sarebbe ancora in bilico per l’esterno offensivo portoghese Rafael. Sostituito ieri, sabato 6 maggio, all’11’ della sfida trae Lazio per un fastidio muscolare accusato dopo una sgasata, oggi sarebbe arrivato il responso degli esami strumentali. Rafaelcon la maglia del Portogallo Come riportato da comunicato ufficiale del club rossonero, per il numero 17 del Diavolo si tratterebbe di unadel muscolo lungo adduttore della coscia destra. Un esito che starebbe tenendo ancora col fiato sospeso la compagineista che monitorerà costantemente nei prossimi giorni il quadro clinico del giocatore in modo da valutare un suo possibile impiego contro il Biscione in Champions League. L'articolo proviene da ...