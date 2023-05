Milan-Inter | valutazioni in corso per D’Ambrosio Le sue condizioni – CdS

(Di domenica 7 maggio 2023) Si avvicinae Inzaghi si appresta a fare le sue. Il Corriere dello Sport riporta le novità sulla condizione fisica didopo l’affaticamento muscolare. DUBBI – I giorni scorrono veloci verso quella che è una delle sfide più attese della stagione. Mercoledì, infatti, sarà il giorno di, semifinale d’andata di Champions League. Per l’occasione Simone Inzaghi sembra poter contare su gran parte della sua rosa. Rimangono, però, ancora dei dubbi (vedi articolo). Tra queste incertezze c’è anche la condizione fisica di Danilo, uscito acciaccato contro il Verona e non convocato precauzionalmente contro la Roma. Come fa sapere il Corriere dello Sport, infatti, in giornata verrà nuovamente valutata la situazione del difensore ...

"A 72 ore da una partita, un tecnico può avere un'idea della formazione da mandare in campo, ma poi può capitare che negli allenamenti dei giorni successivi i giocatori te la fanno cambiare". Simone ......00 Barcelona - algiris 19:30 Olympiacos - Fenerbahçe VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:45 Monza - Conegliano VOLLEY - SUPERLEGA 19:30 Milano - Piacenza CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00......l'ha ingaggiato nell'estate del 2010 e se l'è ripreso 5 anni fa dopo una "scappatella" con il:... Bonucci non è cresciuto nel vivaio juventino e ha fatto un lungo giro d'Italia (, Treviso, ...

Il Milan trema per Leao: problema all'adduttore. Ma lui rassicura: "Niente di grave" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sergej Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio e a trasferirsi a Milano: le cifre del super affare per l'estate.Maxi valutazione per il Campione del Mondo uscente e grande protagonista con la maglia del Brighton in Premier League, ecco cosa servirebbe per portarlo in Italia ...