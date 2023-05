Milan-Inter | Graziani | “Assenza Leao? Rossoneri molto meno pericolosi”

... Milano ha già iniziato a vivere l'Euroderby di andata che mercoledì a partire dalle 21 a San Siro vedrà ufficialmente ilospitare al Meazza l'per l'andata delle semifinali della ......00 Camilla Rosatello - Claire Liu 02:00 Lucia Bronzetti - Danka Kovinic 02:00 Katie Volynets - Sorana Cirstea Visualizza Internazionali BNL d'Italia CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:00...vedi anche Serie A, maglie 2023 - 2024: anticipazioni su Juve,e Roma FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Napoli, al Maradona e in città esplode la festa scudetto. ...

Il circo del pallone ha un consumatore finale che per la propria Amata farebbe pazzie. Per i tifosi dell’Inter è in arrivo un’amara sorpresa. Gli ultimi dodici mesi sono stati piuttosto difficili in c ...La Lazio punta la qualificazione alla prossima Champions League e programma il mercato: il primo colpo sarebbe già vicino.