Milan-Inter | Dzeko-Lautaro Martinez avanti! Uno recupera – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023)è in programma mercoledì alle 21. Per l’andata delle semifinali di Champions League, secondo Sky Sport, Inzaghi potrebbere D’Ambrosio.opzioni per l’attacco RECUPERO –andrà in scena mercoledì alle 21. Per l’andata delle semifinali di Champions League, secondo quanto riferito da Sky Sport, Inzaghi potrebbere D’Ambrosio: il difensore, quest’oggi, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo a buon ritmo e probabilmente tornerà a disposizione del tecnico per l’Euroderby. Bisognerà attendere ancora, invece, per rivedere Robin Gosens in campo: l’esterno tedesco ha terminato la settimana di immobilizzazione della spalla e quest’oggi ha svolto una prima parte di lavoro con e ...