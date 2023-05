Milan-Inter | dubbio in mezzo | Inzaghi con l’esclusione a sorpresa? – Cds

(Di domenica 7 maggio 2023) C’è da iniziare a pensare al derbye soprattutto alla formazione di. Che in questo periodo ha sempre alternato i giocatori e probabilmente lo farà anche mercoledì (ore 21). Il Corriere dello Sport ipotizza un’esclusione aa centrocampo. SI CAMBIA – Dopo la Roma arriva il derby e inpotrebbe stare fuori un big a. Lo racconta il Corriere dello Sport, parlando di una possibile esclusione dal 1? per Hakan Calhanoglu. Non tanto perché ieri non ha brillato (vedi pagelle), quanto perché Nicolò Barella è una certezza e le ultime prestazioni di Marcelo Brozovic lo hanno rilanciato anche agli occhi di. Calhanoglu si gioca quindi una maglia con Henrikh Mkhitaryan, che ieri è subentrato proprio al turco al ...

superano Lazio e Roma negli anticipi della Serie A e ora si candidano per i primi quattro posti in campionatosuperano Lazio e Roma negli anticipi della Serie A e ora si ...Gli ultimi tre precedenti coi nerazzurri:- Fiorentina 0 - 1, Sampdoria -0 - 0,0 - 3 (Supercoppa Italiana) ma Maresca riporta alla memoria il gennaio 2021, Udinese -Commenta per primo Le vittorie diedsu Lazio e Roma segnano un altro passaggio importante in una corsa per i piazzamenti per la prossima Champions League sempre più incerta ed appassionante. Per rossoneri e nerazzurri si ...

Il Milan trema per Leao: problema all'adduttore. Ma lui rassicura: "Niente di grave" - Sportmediaset Sport Mediaset

Mezza Lazio non corre più, come hanno dimostrato Inter e Milan, superiori non solo per cilindrata fisica e mentale. Benzina finita. Ciro e Milinkovic fuori forma, Zaccagni recuperato per modo di dire, ...Inter, Milan Skriniar e' tornato a lavorare in palestra. Lo slovacco punta a esserci in questo finale di stagione.