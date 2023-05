Milan-Inter | D’Ambrosio verso il recupero! Prudenza Gosens ? Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023) L’si prepara già alla partitissima contro ilnel primo euroderby di Champions League. Si valutano ad Appiano Gentile Daniloe RobinULTIME ?-3, andata delle semifinali di Champions League. Oggi lavoro di scarico ad Appiano Gentile dopo la grande vittoria contro la Roma di ieri all’Olimpico. Come riferisce Sky Sport, occhi puntati su. Buone notizie per quanto riguarda il jolly campano.dovrebbe farcela per il Derby di mercoledì. Più cautela eper. Il tedesco ha finito la settimana di immobilizzazione al braccio. Oggi ha lavorato sia con che senza palla. Lui vorrà convincere Inzaghi a portarlo quantomeno in ...