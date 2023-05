Milan-Inter | Crespo | “Non credo ci sia un favorito per la qualificazione”

(Di domenica 7 maggio 2023) Hernan, ex centravanti di, ha parlato del prossimo EuroDerby ai microfoni di BN Sports

... per la sfida di andata di Champions League contro l'. LO STORICO INFORTUNI - Leao non è nuovo ... È successo altre 5 volte dal 2017 - 18 ad oggi e , purtroppo per il, lo storico infortuni ...ZaffaroniCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio 64,63,61, Atalanta 58, Roma 58, Fiorentina 46, Torino 46, Monza 46, Bologna* 45, Udinese* 43, Sassuolo* 43, Salernitana* ...vedi anche Serie A, maglie 2023 - 2024: anticipazioni su Juve,e Roma FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Napoli, al Maradona è festa scudetto. FOTO Cori, ...

Paolo Bargiggia è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato così dell'eventuale assenza di Rafael Leao nell'euroderby di ...I controlli a cui si è sottoposto Rafael Leao hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Il Milan fa sapere che l'evoluzione del quadro clinico sarà monitorata ...